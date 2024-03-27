Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale'de düzenlenen programda vatandaşlara telefonla seslendi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı'nın katıldığı iftar programında vatandaşlara hitap etti.

Kırşehirliler Derneğince Kırıkkale'de bir düğün salonunda düzenlenen iftarda Saygılı'nın telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılan vatandaşlara seslendi.

Vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, artık seçime doğru yaklaştıklarını söyledi.

Sandığın seslerinin geldiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşallah sandığı Kırıkkale'de patlatmak suretiyle tekrar zaferle çıkmayı hedefleyeceğinize inanıyorum. Kırıkkale'de bu müjdeyi pazar günü sizlerden bekliyorum. Bugün Diyarbakır ve Batman'daydım az önce İstanbul'a indim. Yarın da inşallah Bursa ve Kocaeli'nde programlarım var, oralara katılacağım. Zaten bunlarda bizim artık seçim öncesi son turlarımız oluyor. Kırıkkale'den müjdeyi bekliyorum. Bu vesileyle de gerek Mehmet kardeşimi gerekse de tüm Kırıkkaleli kardeşlerimi zafer edası içerisinde kucaklıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."