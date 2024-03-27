Kırıkkale'de yerel seçimde 23 araç ve 75 personel görev alacak

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek seçimde, evde sağlık hizmeti alan, hareket etme zorluğu çeken ve oy kullanma işlemlerini gerçekleştiremeyecek seçmenler, müdürlüğü ait ambulans ve personel hizmetiyle vatandaşlık görevlerini yerine getirebilecek.

Kırıkkale'de 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde evde sağlık hizmeti kapsamında 13 ambulans, 10 hizmet aracı ve 75 sağlık personeli sahada görev yapacak.

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