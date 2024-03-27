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        Kırıkkale'de yerel seçimde 23 araç ve 75 personel görev alacak

        Kırıkkale'de 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde evde sağlık hizmeti kapsamında 13 ambulans, 10 hizmet aracı ve 75 sağlık personeli sahada görev yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 13:41 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:41
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        Kırıkkale'de yerel seçimde 23 araç ve 75 personel görev alacak
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        Kırıkkale'de 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde evde sağlık hizmeti kapsamında 13 ambulans, 10 hizmet aracı ve 75 sağlık personeli sahada görev yapacak.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek seçimde, evde sağlık hizmeti alan, hareket etme zorluğu çeken ve oy kullanma işlemlerini gerçekleştiremeyecek seçmenler, müdürlüğü ait ambulans ve personel hizmetiyle vatandaşlık görevlerini yerine getirebilecek.

        Pazar günü kentte 13 ambulans, 10 hizmet aracı ve 75 sağlık personel sahada görev alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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