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        Kırıkkale'de 55 araç trafikten men edildi

        Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 55 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:22 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:22
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        Kırıkkale'de 55 araç trafikten men edildi
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        Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 55 araç trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20-26 Mart'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 6 bin 695 aracın kontrol edildiği belirtildi.

        Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 55 aracın trafikten men edildiği aktarıldı

        Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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