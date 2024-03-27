Kırıkkale'de 55 araç trafikten men edildi

Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20-26 Mart'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 6 bin 695 aracın kontrol edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.