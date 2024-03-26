Bakan Kacır: Hibrit roket motoru teknolojisinde Türkiye, dünyada ilk 4 ülkeden biri

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hibrit roket motoru teknolojisinde Türkiye, bugün dünyada ilk 4 ülkeden biri. Eğer bu teknolojiyi ay programımız kapsamında uzayda gerçekleştirmeyi başarırsak, bunu başaran ilk ülke olacağız. İnşallah bu teknolojiyi ticarileştirecek ve uyduların yörüngeler arası transferlerini yapan uzay araçlarını Türkiye'de geliştireceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezaravcı ile Kırıkkale Teknik Üniversitesi'nde 'Gençlik Buluşması'na katıldı. Programda, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı. Bakan Kacır, Türkiye'nin en önemli kuvveti ve gücünün; inançlı, dinamik ve çalışkan Türk gençliği olduğunu belirterek, "Biz Avrupa'dan 10, Almanya'dan 15 yaş daha genç bir nüfusa sahibiz. Bu çok değerli, çünkü dünyayı değiştiren, yenilikçi teknolojilerin tümünü sizler gibi gencecik insanların kurduğu teknolojik girişimler ve takımları ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

'Milli Teknoloji Hamlesi'nin sahibi ve öznesinin Türk gençliği olduğunu aktaran Kacır, yapılan her çalışmanın merkezinde Türk gençliğini gördüklerini söyledi. Kacır, "Türk gençliği, imkan verildiğinde ve önündeki engeller kaldırıldığında ne kadar büyük işlere imza atacağını büyük ölçüde ispat etti. Son yıllarda savunma sanayiinde elde ettiğimiz kazanımlar, havacılıkta gerçekleştirdiğimiz başarı hikayeleri, önlerindeki engellerin kaldırılması halinde bu ülkenin evlatlarının neleri başarabileceğini bütün dünyaya gösterdi" dedi.

'HEDEF TÜRKİYE'NİN KENDİ GELİŞTİRDİĞİ TEKNOLOJİYLE AYA ERİŞMESİ' Türkiye'nin uzay bilimi ve teknolojilerinde 20 yılda adım adım gelişme kaydettiğini kaydeden Kacır, "İnşallah 8 Temmuz 2024'te Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı uzaya göndereceğiz. Türkiye, kendi haberleşme uydularını geliştiren, üreten 11 ülkeden biri olacak. Daha sonra hedef daha ileride. İMECE 600 kilometrede görev yapıyor. Yaklaşık 600 kilogramlık bir uydu. Türksat 6A, 36 bin kilometrede sabit yörüngede görev yapacak. 4 bin 250 kilogramlık daha sofistike bir uydu; ama hedef Türkiye'nin kendi geliştirdiği teknolojiyle aya erişmesi. 380 bin kilometre yol yapacağız ve aya milli hibrit roket motorumuzla erişeceğiz. Bunu başarabilecek gençlerimiz ve insan kaynağımız var. Hibrit roket motoru teknolojisinde Türkiye bugün dünyada ilk 4 ülkeden biri. Eğer bu teknolojiyi ay programımız kapsamında uzayda gerçekleştirmeyi başarırsak, bunu başaran ilk ülke olacağız. Hedefimiz inşallah bu teknolojiyi ticarileştirecek ve uyduların yörüngeler arası transferlerini yapan uzay araçlarını Türkiye'de geliştireceğiz. Uzay, ekonomik olarak büyüyen bir alan. Yıllık uzay ekonomisinin büyüklüğü yaklaşık 600 milyar dolara geldi ve birkaç yıl içerisinde 1 trilyon dolara yükselmesi öngörülüyor" diye konuştu.