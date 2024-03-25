Bakan Güler, Kırıkkale'de

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Mehmet Makas ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kırıkkale'ye geldi. Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Güler'i Vali Mehmet Makas ve protokol üyeleri karşıladı. Ziyarete, Bakan Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı katıldı. Şeref Defterini imzalayan Güler, daha sonra protokol üyeleri ile görüştü. Güler, ziyaretin ardından iftar programında şehit aileleri, gaziler ve Mehmetçikle bir araya gelecek.