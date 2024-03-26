Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 16:00 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 15 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-25 Mart'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 91,94 gram sentetik uyuşturucu ve 113 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay 13 gün hapis cezası bulunan E.S. de yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Rusya'dan, Moskova'daki saldırıyla ilgili çarpıcı iddia
        Rusya'dan, Moskova'daki saldırıyla ilgili çarpıcı iddia
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        İngiltere'den Assange kararı
        İngiltere'den Assange kararı
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Eğlence mekanına "damsız girilmez" cezası
        Eğlence mekanına "damsız girilmez" cezası
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: Hibrit roket motoru teknolojisinde Türkiye, dünyada ilk 4 ülke...
        Bakan Kacır: Hibrit roket motoru teknolojisinde Türkiye, dünyada ilk 4 ülke...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kırıkkale'de gençlerle buluştu:
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kırıkkale'de gençlerle buluştu:
        Bakan Güler, Kırıkkale'de
        Bakan Güler, Kırıkkale'de
        Milli Savunma Bakanı Güler, Kırıkkale Valisi Makas'ı ziyaret etti
        Milli Savunma Bakanı Güler, Kırıkkale Valisi Makas'ı ziyaret etti
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı yakalandı
        Kırıkkale'de hedef kitledeki kişiler kanser taramasından geçirildi
        Kırıkkale'de hedef kitledeki kişiler kanser taramasından geçirildi