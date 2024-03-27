Karakeçili'de Kütüphane Haftası kutlandı

Kitap okuma alışkanlığının ilerleyen dönemlerde çok büyük faydasının olacağını aktaran Uludağ, insanın kitap okuyarak kendini geliştirip ifade kabiliyetini artıracağına dikkati çekti.

Ardından öğrencilerle sohbet eden Uludağ, en çok kitap okuyan öğrencilere hediye, İlçe Halk Kütüphanesi personeline de özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi.

Sulubük köyü Kapulukaya Barajı kenarında düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Ali Can Uludağ, protokol üyeleri ve öğrenciler bir süre kitap okudu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.