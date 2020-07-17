Şehit Pilot Altunbaş, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

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Hasan AKYILDIZ-Fatih ERDOĞAN/KIRIKKALE, (DHA)VAN'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş'ın (31) cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit 7 personelden biri olan Pilot Komiser Gökhan Mete Altunbaş'ın cenazesi, dün akşam Van'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesine getirildi. Bugün ikindi namazı sonrası Keskin Çarşı Camisinde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale AK Parti Milletvekili Ramazan Can, MHP Milletvekili Halil Öztürk, CHP Milletvekili Ahmet Ünal, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve şehidin ailesi ile yakınları katıldı. Şehidin babası Süleyman Altunbaş törende oğlunun fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Şehidin annesi Sonay ve eşi Hilal Altunbaş da törende gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 1,5 yaşındaki oğlu Göktürk de ailesi birlikte törene katıldı. Üzerindeki Türk bayraklı tişortle polislerin kucağında töreni izleyen Göktürk Altunbaş, babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna uzanarak uzun süre baktı. Şehit Altunbaş'un cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale / Keskin Hasan AKYILDIZ-Fatih ERDOĞAN

2020-07-17 17:32:16



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