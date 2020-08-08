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43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu Kilit kavşaktaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İHA

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu Kilit kavşaktaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ’kilit kavşak’ta, trafik yoğunluğu yaşandı. SamsunAnkara D200 karayolu ile KayseriKırıkkale kara yolundan geçiş yapan araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafik de zaman zaman durma noktasına geldi. Kilit kavşakta oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Ekipler trafiğin akışını rahatlatmaya çalıştı
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Trafik polisi ekiplerince, SamsunKayseriKırıkkale ve Ankara karayolu güzergahlarında trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ek önlemler alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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