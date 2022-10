Kırım'da köprü üzerinde patlama

Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’daki Kırım Köprüsü’nde sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Rusya'nın RIA Ajansı, Cumartesi günü erken saatlerde Kırım'da Kerç Köprüsü üzerinde bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

RIA ilk bilgilere göre, bir yakıt deposun patlayarak yandığını belirtti. Olay sonrası Rusya, köprüde trafiğin durdurulduğunu açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov da durumla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'in bilgilendirildiğini açıkladı.

UKRAYNA'DAN İLK AÇIKLAMA

Ukrayna'dan Kerç Köprüsü'nden patlamaya ilişkin ilk açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Podolyak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kırım, köprü, daha başlangıç. Yasadışı olan her şey yok edilmeli, çalınan her şey Ukrayna'ya iade edilmeli, Rusya tarafından işgal edilen her şey sınır dışı edilmelidir" ifadelerini kullandı.