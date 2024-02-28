Kırklareli'nde tarihi eser ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen tarihi eser ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde düzenlenen tarihi eser ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde tarihi eser ve tütün kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, belirlenen 11 adres ile 22 araçta arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız tabanca, 94 tabanca fişeği, tarihi obje, 10 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 30 elektronik sigara, 150 paket makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 kilogram tütün, 30 paket puro ile 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.