Kırklareli'nde tarihi eser ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi yakalandı

Ekipler, belirlenen 11 adres ile 22 araçta arama yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde tarihi eser ve tütün kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

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