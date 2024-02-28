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        Kırklareli'nden kısa kısa

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:55 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:55
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

        Sarıçam, ziyarette belediye çalışmaları ve yatırımlar hakkında Gün'den bilgi aldı.

        İlçede vatandaş odaklı hizmetler yaptıklarını ifade eden Gün, doğa ve deniz turizmi açısından önemli bir ilçe olan Demirköy'ü daha modern hale dönüştürmek için çalıştıklarını kaydetti.

        - Karate kuşak terfi sınavı yapıldı

        Lüleburgaz'da karate kuşak terfi sınavı yapıldı

        Şamiloğlu Spor Kulübünce, kulüp salonunda yapılan kuşak terfi sınavına 233 sporcu katıldı.

        Sınavda, 42 sporcu sarı, 72 sporcu turuncu, 46 sporcu yeşil, 36 sporcu mavi, 13 sporcu

        kahverengi, 17 sporcu kahverengi kuşak değiştirdi.

        - Dere ıslahı yapılacak

        Lüleburgaz'da dere ıslahı çalışmaları başlayacak.

        Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada Lüleburgaz deresinin ıslah edileceğini bildirdi.

        Çalışmaların DSİ tarafından gerçekleştirileceğini ifade eden Gerenli, derenin en kısa sürede ıslah edileceğini kaydetti.

        ​​​​​​​Gerenli, çalışmaların ardından dere çevresinde yeşil alan, rekreasyon alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarının yapılacağını belirtti.

        - Çöp konteynırında çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz'da çöp konteynırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Eski İstasyon Caddesi'nde bir çöp konteynırından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, plastik çöp konteynırı kullanılamaz hale geldi.

        - Okul logosu tescillendi

        Vize Adalet Erez İlkokulu logosuna marka tescil belgesi alındı.

        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, yaptığı yazılı açıklamada Adalet Erez İlkokulu logosunun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendiğini bildirdi.

        Türk Patent ve Marka Kurumuna resmi başvuru yapıldığını anımsatan Akdemir, logonun şekil incelemesi, uzman benzerlik araştırması, tescile konu olan marka işaretleri gibi incelemelerden geçtiğini belirtti.

        Akdemir, marka tescil belgesi alınmasına emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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