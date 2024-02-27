Kırklareli Deneyap Teknoloji Atölyesi'den 41 proje TEKNOFEST'te yarışacak

Kırklareli Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi'nden 90 öğrenci, 41 proje ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e başvurdu.

Deneyap Teknoloji Atölyesi sorumlusu Yıldız Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

TEKNOFEST'te insanlık yararına teknoloji, akıllı ulaşım, sanayide dijital teknolojiler, tarım teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, eğitim teknolojileri, engelsiz yaşam teknolojileri ve robolig kategorilerinde 41 proje hazırlandığını ifade eden Girgin, yarışmalarda birçok proje ile başarı sağlanacağını kaydetti.

Öğrencilerin her geçen gün gelişen ve değişen teknolojiye uyum sağlaması için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Girgin, öğrencilere TEKNOFEST'te başarı diledi.