Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Deneyap Teknoloji Atölyesi'den 41 proje TEKNOFEST'te yarışacak

        Kırklareli Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi'nden 90 öğrenci, 41 proje ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:09 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Deneyap Teknoloji Atölyesi'den 41 proje TEKNOFEST'te yarışacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi'nden 90 öğrenci, 41 proje ile Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e başvurdu.

        Deneyap Teknoloji Atölyesi sorumlusu Yıldız Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

        TEKNOFEST'te insanlık yararına teknoloji, akıllı ulaşım, sanayide dijital teknolojiler, tarım teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, eğitim teknolojileri, engelsiz yaşam teknolojileri ve robolig kategorilerinde 41 proje hazırlandığını ifade eden Girgin, yarışmalarda birçok proje ile başarı sağlanacağını kaydetti.

        Öğrencilerin her geçen gün gelişen ve değişen teknolojiye uyum sağlaması için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Girgin, öğrencilere TEKNOFEST'te başarı diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        O anlar kamerada! 13 yaşındaki çocukların öldüren kavgası!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        İsmail Kartal'ın kupa 11'i!
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Kerem Aktürkoğlu'nun ustalık dönemi!
        Türkiye’de yürüyüş yapma süresi düşüyor
        Türkiye’de yürüyüş yapma süresi düşüyor
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi!
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Emekli maaşlarında kesinti yapılacak mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Ev mi dükkan mı?
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Dursun Özbek'ten flaş sözler!
        Evlendi
        Evlendi
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Kuzey Kore'ye seyahat ettiler: "Geçmişe bir ışınlanma"
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Santos'un defanstaki kare ası!
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        Vodafone Türkiye çalışanları dijitalleşmeyle ayda 6 bin saat kazandı, verimlilik 2 kat arttı
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        87 yaşında... Terk edilmiş köyde iki yıldır tek başına!
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Penaltı, kırmızı, ofsayt var mı?
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Derste öğrendi... Çin'den Tokat'a geldi!
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"

        Benzer Haberler

        Aort damarı yırtılan hasta Kırklareli'nde sağlığına kavuştu
        Aort damarı yırtılan hasta Kırklareli'nde sağlığına kavuştu
        Kırklareli Valisi Ekici temel atma törenine katıldı
        Kırklareli Valisi Ekici temel atma törenine katıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde cinayet zanlısı baba ve oğlunun yargılanmasına başlandı
        Kırklareli'nde cinayet zanlısı baba ve oğlunun yargılanmasına başlandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Üniversitesindeki gastronomi eğitiminde kursiyerlere İtalyan, Çi...
        Kırklareli Üniversitesindeki gastronomi eğitiminde kursiyerlere İtalyan, Çi...