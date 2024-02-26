Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde cinayet zanlısı baba ve oğlunun yargılanmasına başlandı

        Kırklareli'nde cinayet zanlısı baba ve oğlunun yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 16:37 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde cinayet zanlısı baba ve oğlunun yargılanmasına başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde cinayet zanlısı baba ve oğlunun yargılanmasına başlandı.

        Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, haklarında "kasten öldürme" ve "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık M.E, babası B.E, maktul Hakan Çapan'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

        Tutuklu sanık M.E. savunmasında, Hakan Çapan'ı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

        Aralarında çıkan tartışmanın ardından maktulü darbettiğini anlatan M.E, olaya babası B.E'nin de dahil olduğunu öne sürdü.

        M.E, maktulün cesedini babasıyla yok etmeye çalıştıkları iddiasında bulundu.

        Sanık B.E. ise hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti baba ve oğlunun tutuklu halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Kırklareli'nin Karahıdır Mahallesi'nde geçen yıl haziran ayında çalılık alanda çuval içinde Hakan Çapan'a (23) ait olduğu belirlenen parçalanmış ceset bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi M.E. ile babası B.E. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye Icardi tepkisi!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Doktor oğlu hayatını kaybetti! 2 saat sonra babası TIR'ın altında kaldı!
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Icardi'nin cezası açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        "İstanbul ihmale gelmez"
        "İstanbul ihmale gelmez"
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        Derya Uluğ’dan açıklama geldi
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        Şehit ailesinin evi teslim edildi
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        'Türk Escobar'ına ait suç örgütü şifreli yazılımlarla haberleşmiş!
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        Çilingir Semih! Müthiş rakam
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Lahey'deki İsrail duruşmasında söz Türkiye'nin
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 70. yaş gününde sürpriz kutlama
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        9 yaşındaki kızını öldürüp intihar süsü verdi!
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Üniversitesindeki gastronomi eğitiminde kursiyerlere İtalyan, Çi...
        Kırklareli Üniversitesindeki gastronomi eğitiminde kursiyerlere İtalyan, Çi...
        Kırklareli'nde 26 seçmenli köyün muhtarı seçime "heyecansız" girecek
        Kırklareli'nde 26 seçmenli köyün muhtarı seçime "heyecansız" girecek
        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut ziyaretlerini sürdür...
        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut ziyaretlerini sürdür...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa