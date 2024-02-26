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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 09:27 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:27
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Vali Ekici, Cumhuriyet Meydanı'ndaki esnafı ziyaret etti.

        Vatandaşlarla da sohbet eden Ekici, kendilerine iletilen sorunlarına çözüme kavuşturmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

        Ekici, ziyaretlerine devam edeceğini ifade etti.

        - Vali Ekici, başarılı sporcuyu tebrik etti

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, gülle atma Türkiye şampiyonu Bülent Döçler'i tebrik etti.

        Vali Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, Döçler'in Masterler Salon Atletizm Şampiyonasında gülle atma branşında şampiyon olduğunu anımsattı.

        Kentin adının spor ve eğitimdeki başarısı ile duyurulmasının önemli olduğunu bildiren Ekici, spora ve sporcuya önem verdiklerini kaydetti.

        - KLÜ'de "Akademik Kurul Toplantısı" yapıldı

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Mimarlık Fakültesinin "Akademik Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir başkanlığında rektörlük konferans salonunda akademik personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Alkışer Bregger tarafından yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Konuşmaların ardından fakültenin faaliyet raporu değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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