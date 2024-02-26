Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut ziyaretlerini sürdürüyor
Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut probaganda çalışmalarını sürdürüyor.
Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut probaganda çalışmalarını sürdürüyor.
Bulut, Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.
Projelerini anlatan Bulut, seçimin kentin kaderi açısından önemli olduğunu söyledi.
Ardından kentte yaşayan Karadenizlilerle bir araya gelen Bulut, kentin tüm sorunlarını bildiklerini ifade etti.
Tüm vatandaşlardan destek isteyen Bulut, kentin gelişmesi için çalışacaklarını kaydetti.
Bulut, programına bir iş yerinin açılışına katılarak devam etti.
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