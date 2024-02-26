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        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut ziyaretlerini sürdürüyor

        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut probaganda çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:02
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        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut ziyaretlerini sürdürüyor
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        Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut probaganda çalışmalarını sürdürüyor.

        Bulut, Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

        Projelerini anlatan Bulut, seçimin kentin kaderi açısından önemli olduğunu söyledi.

        Ardından kentte yaşayan Karadenizlilerle bir araya gelen Bulut, kentin tüm sorunlarını bildiklerini ifade etti.

        Tüm vatandaşlardan destek isteyen Bulut, kentin gelişmesi için çalışacaklarını kaydetti.

        Bulut, programına bir iş yerinin açılışına katılarak devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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