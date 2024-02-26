Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Bulut ziyaretlerini sürdürüyor

Bulut, programına bir iş yerinin açılışına katılarak devam etti.

Tüm vatandaşlardan destek isteyen Bulut, kentin gelişmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Ardından kentte yaşayan Karadenizlilerle bir araya gelen Bulut, kentin tüm sorunlarını bildiklerini ifade etti.

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