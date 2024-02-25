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        Kırklareli'nde 70 kişi kutsal topraklara uğurlandı

        Kırklareli'nde 70 kişi umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 12:08 Güncelleme: 25.02.2024 - 12:26
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        Kırklareli'nde 70 kişi kutsal topraklara uğurlandı
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        Kırklareli'nde 70 kişi umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, umre yolcuları için Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş dua etti.

        Eviş, duanın ardından yaptığı konuşmada, kutsal topraklara yapılan umre ziyaretlerinin önemli olduğunu söyledi.

        Mekke ve Medine'nin Müslümanlar için büyük öneme sahip olduğunu belirten Eviş, ziyaret boyunca kutsal topraklardaki zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

        Eviş, yapılacak ibadetlerin kabul olması temennisinde bulundu.

        Daha sonra umre adayları yakınlarıyla vedalaştı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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