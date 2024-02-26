Kırklareli Üniversitesindeki gastronomi eğitiminde kursiyerlere İtalyan, Çin, Meksika ve Hint mutfağından yemekler öğretiliyor

Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezindeki eğitimde kursiyerlere İtalyan, Çin, Meksika ve Hint mutfağı hakkında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Raşit Bakan, AA muhabirine, eğitimin ilk bölümünde kursiyerlere İtalyan mutfağı hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Gastronomiye olan talebin her geçen gün arttığını ifade eden Bakan, bu nedenle eğitimlerin önemli olduğunu kaydetti.

Gastronomiye ilgili duyan herkesi eğitime davet eden Bakan, "Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ son yıllarda yabancı turistlerin cazibe merkezi haline geldi. Yabancı turistlere hitap edebilmek amacıyla bu eğitimi düzenledik. Kursiyerlere İtalyan, Hint, Meksika ve Çin mutfağından yemekler öğretiyoruz." dedi.

Kursun 7 Mart Perşembe günü süreceğini ifade eden Bakan, turizm sektöründe çalışanların çoğunlukta olduğu 25 kursiyere eğitim sonunda sertifika verileceğini kaydetti.