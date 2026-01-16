Kırklareli Valisi Turan, İl Jandarma Komutanlığında incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Turan'dan İl Jandarma Komutanlığına ziyaret Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Jandarma Komutanlığında incelemelerde bulundu.
Kırklareli Valisi Turan’dan İl Jandarma Komutanlığına ziyaret Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Jandarma Komutanlığında incelemelerde bulundu.
Vali Turan, jandarma binasında inceleme yaparak personelle sohbet etti.
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Vali Turan'a asayiş ve güvenlik başta olmak üzere yürütülen çalışmalar hakkında brifing verdi.
Turan, jandarma teşkilatının vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek personele teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.