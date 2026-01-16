Kırklareli Valisi Turan, İl Jandarma Komutanlığında incelemede bulundu

Kırklareli Valisi Turan’dan İl Jandarma Komutanlığına ziyaret Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Jandarma Komutanlığında incelemelerde bulundu.





Vali Turan, jandarma binasında inceleme yaparak personelle sohbet etti.





İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Vali Turan'a asayiş ve güvenlik başta olmak üzere yürütülen çalışmalar hakkında brifing verdi.





Turan, jandarma teşkilatının vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik özverili çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek personele teşekkür etti.









