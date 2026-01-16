Pınarhisar ilçesinde tır parkı yapım çalışmaları sürüyor.



Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, tır parkı alanında çalışmaları takip ederek incelemede bulundu.



Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Çalık ve Pınarhisar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Adem Özbinek ile alanı gezen Özderin, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.



Özderin, 14 dönüm alan üzerine inşa edilen parkın 110 tır kapasiteli olacağını kaydetti.



- İl Milli Eğitim Müdürü Altınöz, başarılı öğrenci tebrik etti



Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, "En iyi Cümle ve Afiş Yarışması"nda birinci olan öğrenciyle bir araya geldi.



Altınöz, "Dilimizin Zenginlikleri" Projesi kapsamında okullar arası gerçekleştirilen yarışmada il birinci olan Vize Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Defne Turna ve öğretmenlerini makamında kabul etti.



Yarışmadaki başarısından dolayı Turna'yı tebrik eden Altınöz, öğrenciye hediye verdi.



- Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi düzenlendi



Vize ilçesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi gerçekleştirildi.



Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ve ilçede görevli öğretmenler katıldı.



Kırklareli Ziya Gökalp İlkokulu sınıf öğretmeni Maksut Temir tarafından verilen eğitimde, öğretmenlere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgi verildi.



















