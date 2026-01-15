Habertürk
Habertürk
        Lüleburgaz'da çıkan yangında iki katkı ev kullanılmaz hale geldi

        Lüleburgaz'da çıkan yangında iki katkı ev kullanılmaz hale geldi

        Lüleburgaz ilçesinde iki katkı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 14:36 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:36
        Lüleburgaz'da çıkan yangında iki katkı ev kullanılmaz hale geldi
        Lüleburgaz ilçesinde iki katkı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Gizem 1. Ara Sokak'ta Behzat Yürekli'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Evin salonundan duman çıktığını fark eden Yürekli'nin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

        İki katkı ev kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

