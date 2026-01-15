Habertürk
        Kırklareli'nde mehter gösterisi eşliğinde kandil simidi dağıtıldı

        Kırklareli'nde mehter gösterisi eşliğinde kandil simidi dağıtıldı

        Kırklareli'nde Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara mehter gösterisi eşliğinde kandil simidi ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 15:49 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:49
        Kırklareli'nde mehter gösterisi eşliğinde kandil simidi dağıtıldı
        Kırklareli'nde Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara mehter gösterisi eşliğinde kandil simidi ikram edildi.

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un talimatıyla belediye mehter takımı, Cumhuriyet Caddesi'nde gösteri sundu.

        Gösteriyi ilgiyle izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla ekibi görüntüledi.

        Bazı vatandaşlar da mehter marşları ve ilahilere eşlik etti.

        Gösterinin ardından belediye görevlilerince vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

        Vatandaşlardan Sema Şenay, AA muhabirine, mehter takımının performansını izlerken duygulandığını söyleyerek, böyle anlamlı bir günde düzenlenen etkinlik için Başkan Bulut'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

