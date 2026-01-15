Kırklareli'nde mehter gösterisi eşliğinde kandil simidi dağıtıldı

Kırklareli'nde Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara mehter gösterisi eşliğinde kandil simidi ikram edildi.



Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un talimatıyla belediye mehter takımı, Cumhuriyet Caddesi'nde gösteri sundu.



Gösteriyi ilgiyle izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla ekibi görüntüledi.



Bazı vatandaşlar da mehter marşları ve ilahilere eşlik etti.



Gösterinin ardından belediye görevlilerince vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.



Vatandaşlardan Sema Şenay, AA muhabirine, mehter takımının performansını izlerken duygulandığını söyleyerek, böyle anlamlı bir günde düzenlenen etkinlik için Başkan Bulut'a teşekkür etti.

