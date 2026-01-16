Habertürk
        Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 20:30 Güncelleme: 16.01.2026 - 20:30
        Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı başladı.

        Edirne'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

        Yüksek kesimler, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu kentte, yağışın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

        Kırklareli kent merkezi ile Demirköy ve Kofçaz ilçesinin yüksek kesimleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında da kar yağışı etkili oluyor.

        Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede çalışma yürütüyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının aralıklarla sabaha kadar sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

