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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, üniversite öğrencilerine yönelik fotoğraf yarışması düzenleneceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:10 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:10
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, üniversite öğrencilerine yönelik fotoğraf yarışması düzenleneceğini bildirdi.

        Eviş, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmanın 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla yapılacağını ifade etti.

        Başvuruların 8 Mart Cuma günü sona ereceğini belirten Eviş, yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceğini kaydetti.

        - "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği" hazırlık toplantısı yapıldı

        Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında, milli eğitim müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, yapılması planlanan projeler değerlendirildi.

        Akdemir, şenliklerde birbirinden değerli projelerin yer alacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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