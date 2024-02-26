Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, üniversite öğrencilerine yönelik fotoğraf yarışması düzenleneceğini bildirdi.
Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, üniversite öğrencilerine yönelik fotoğraf yarışması düzenleneceğini bildirdi.
Eviş, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmanın 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla yapılacağını ifade etti.
Başvuruların 8 Mart Cuma günü sona ereceğini belirten Eviş, yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceğini kaydetti.
- "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği" hazırlık toplantısı yapıldı
Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir başkanlığında, milli eğitim müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, yapılması planlanan projeler değerlendirildi.
Akdemir, şenliklerde birbirinden değerli projelerin yer alacağını kaydetti.
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