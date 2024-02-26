Kırklareli'nde 26 seçmenli köyün muhtarı seçime "heyecansız" girecek

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, 26 seçmenin bulunduğu Aşağıkanara köyünün yeniden aday olan muhtarı 51 yaşındaki Ali Bayar'a, henüz rakip çıkmadı.

İlçeye 18 kilometre uzaklıkta geçimin ormancılık ve çiftçilikle sağlandığı köyde 1980 yılından sonra çeşitli nedenlerle göç başladı. O yıllarda 40 hanenin olduğu köyde bugün 7 hane kaldı.

Muhtar adayı olarak 2009 yılında seçmen karşısına çıkan Bayar, iki aday olan seçimde 80 seçmenin 50'sinin oyunu alarak köy sakinlerine hizmet etme hakkını elde etti.

Bayar, daha sonra girdiği 2014 yılı seçiminde iki aday, 2019 yılı seçiminde de üç adayın yarıştığı seçimlerde mazbatayı almaya hak kazandı.

Muhtarlıkta dördüncü dönemine hazırlanan Bayar'ın karşısına bu yıl 31 Mart'ta yapılacak seçim için henüz rakip çıkmadı.

- "Ben bir aday çıkıp sonuna kadar zorlamasını isterdim"

Bayar, AA muhabirine, vatandaşların şehre göç etmesiyle köy nüfusunun azaldığını söyledi.

Seçimde 26 seçmenin oy kullanacağını dile getiren Bayar, bu yıl muhtarlık seçiminde tek adayın kendisi olduğunu ifade etti.

Rakipsiz seçimin heyecansız olduğunu belirten Bayar, "Seçmen sayımız her seçimde biraz daha düşüyor, 26 seçmenle seçime gidiyoruz. Aday yok, tek adayım. Vatandaşın talebiyle bir kez daha aday oldum hayırlısıyla. Rakipsiz bir seçim zevksiz olur, tatsız olur, mutlaka bir aday rakibiniz olacak. Rakip olmadığı zaman hevesiniz de olmuyor tadı da olmuyor bu işin. Ben bir aday çıkıp sonuna kadar zorlamasını isterdim." diye konuştu.

Bayar, 15 yıldır muhtarlık yaptığı köyüne birçok hizmet getirilmesini sağladığını, yeni dönemde ise köyüne düğün salonu yaptırmak için çalışacağını söyledi.

Köyüne hizmet ettiği için şanslı hissettiğini ifade eden Bayar, "Seçimlere yüz yüze konuşarak, kimsenin kalbi kırılmadan gidiyoruz. Burası ufak bir köy, her gün yüz yüze bakıyoruz, onun için güzel bir seçim olacağını düşünüyorum." dedi.

Köy sakinlerinden Şeref Salman ise muhtarın destekçisi olduklarını söyledi.

Muhtarın çalışkan olduğunu ifade eden Salman, "Bu yıl muhtara rakip yok. Rakip olsaydı sanki daha güzel olacak gibiydi. Tek olunca çok heyecan olmuyor. Birkaç kişi aday olunca daha güzel oluyor." dedi.