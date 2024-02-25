Kırklareli'nde hayvan hastalıkları ile mücadele toplantısı yapıldı
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayvan hastalıkları ile mücadele toplantısı yapıldı.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayvan hastalıkları ile mücadele toplantısı yapıldı.
Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü koordinesinde bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, hayvan hastalıkları, hastalıklarla mücadele, ari işletme çalışmaları, hayvan hastalıkları tazminatları, epidemiyoloji çalışmaları, hayvan hareketleri, veteriner bilgi sistemi, veteriner laboratuvar bilgi sistemi görüşüldü.
Toplantının ardından Değirmencik köyünde yer alan hastalıktan ari hayvancılık işletmede tüberkülin uygulaması ile testlerin değerlendirilmesi yapıldı.
Toplantıya, Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Hüseyin Eş, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ile veteriner hekimler katıldı.
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