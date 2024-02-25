Demirköy'de yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Kışla Altı mevkiinde devam eden kilitli parke taş döşeme çalışmalarını inceledi.

Ekiplerin hızla çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Gün, ilçenin tamamında bozuk ve deforme olan yolları yenilediklerini kaydetti.

- Çanakkale gezisi düzenlenecek

Vize Belediyesince Çanakkale gezisi yapılacak.

Vize Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik gerçekleştirilecek gezi için başvurular başladı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, 3 Mart Pazar yapılacak geziye tüm kadınları davet etti.

Gezide Kilitbahir, Rumeli Mecidiye Tabyası, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Hastane Müzesi, Çanakkale Şehitler Abidesi, Alçıtepe Köyü, 57.Alay Şehitliği ve Conkbayır'ın ziyaret edileceğini ifade eden Özalp, geziye katılmak isteyen kadınların belediyeye müracaat etmesi gerektiğini belirtti.

- "Hoş Geldin Bebek" Projesi

Vize Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" Projesi devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ediyor.

Vatandaşın her anında yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Özalp, ilçe halkının mutluluk ve hüznünü paylaştıklarını belirtti.

Özalp, ziyaret ettiği ailelere hediyeler takdim etti.