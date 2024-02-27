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        Aort damarı yırtılan hasta Kırklareli'nde sağlığına kavuştu

        Kırklareli'nde aort damarı yırtılan hasta Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:08 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:08
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        Aort damarı yırtılan hasta Kırklareli'nde sağlığına kavuştu
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        Kırklareli'nde aort damarı yırtılan hasta Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

        Dün akşam mide ağrısı şikayeti ile Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvuran 69 yaşındaki Aydın Meşeli, ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Tetkikler doğrultusunda Meşeli'nin aort damarının yırtıldığı belirlendi.

        Meşeli, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halit Er, Opr. Dr. İbrahim Atakan Geçici, Uzman Dr. Yücel Uzun tarafından anjiyografik yöntemle gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

        Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acil servisten girişi yapılan hastanın aort damarının yırtıldığını tespit ettiklerini söyledi.

        Ekip olarak hastaya gerekli müdahalelerde bulunulduğunu belirten Er, başarılı operasyonun ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

        Opr. Dr. Geçici de aort damarı yırtılmalarında anında müdahale edilmeyen hastaların hayatını kaybedebileceğini ifade etti.

        Hastanın genel durumunun iyi olduğunu anlatan Geçici, "Bugün servise alındı, gün içerisinde taburcu edilecek." dedi.

        Meşeli ise sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Dün akşam acil olarak ameliyata alındığını dile getiren Meşeli, "Doktorlarımız başımızdan eksik olmasın. Var olsunlar. Onlar en büyük dostumuz, onlar varsa biz de varız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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