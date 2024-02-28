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        Kırklareli'nde asayiş

        Lüleburgaz'da motosikletten düşen sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:30 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:30
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        Kırklareli'nde asayiş
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        Lüleburgaz'da motosikletten düşen sürücü yaralandı.

        İ.Y. (61) idaresindeki 39 ACV 317 plakalı motosiklet Kocasinan Mahallesi Acı Çeşme Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücü ambulans ile Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

        - Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Dere Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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