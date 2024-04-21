İlk nefesin şahidi ebeler, anne ve bebeklerini ilk günkü heyecanla buluşturuyor
ÖZGÜN TİRAN - Doğum esnası ve sonrasında anne ve bebekleri için ayrı bir öneme sahip ebeler, bilgi, birikim ve güler yüzleriyle mesleklerini sürdürüyor.
ÖZGÜN TİRAN - Doğum esnası ve sonrasında anne ve bebekleri için ayrı bir öneme sahip ebeler, bilgi, birikim ve güler yüzleriyle mesleklerini sürdürüyor.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Semra Çetin (54), Reyhan Şimşek (32), Merve Bahçivan (32), Şerife Büşra Partal (30) ile Şaziye Özdil (53) mesleklerini gece gündüz demeden fedakarca sürdüren ebeler arasında yer alıyor.
33 yıllık meslek hayatının 21 yılını Kırklareli'nde geçiren ebe Semra Çetin, AA muhabirine, küçük yaşta köyde ebelik yapan anneannesinden etkilenerek ebe olmaya karar verdiğini söyledi.
Yaşamının büyük bölümünü ebelik mesleği ile geçirdiğini belirten Çetin, ilk günkü heyecanla yerine getirdiği mesleğinde her doğumun ayrı bir heyecan ve güzelliğinin olduğunu ifade etti.
Çetin, dünyaya yeni gelen bir insana ilk saniyelerde dokunmanın çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, "O anda annenin mutluluğuna, hayatının dönüm noktasında yaşadığı o duygulara şahit olmak çok güzel bir şey. Bu meslek sorumluluk gerektiren, riski yüksek, çok kutsal bir meslek. Biz farkımızın farkında olarak görev yapıyoruz." diye konuştu.
Mesleğe ilk başladığı yıllarda doğumları evlerde yaptırdığını anlatan Çetin, meslek hayatında hiçbir sorun yaşamadığı için huzurlu olduğunu kaydetti.
Çetin, anne ve bebeğin hayatının önemli olduğunu kaydederek, "Severek yapılacaksa yapılabilecek bir meslek. Dünyaya yeniden gelsem yine ebe olurum. Hiçbir zaman mesleğimden pişman olmadım, çünkü mesleğimi severek yapıyorum." dedi.
- "Ebelik çok özel"
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu sorumlusu olarak 4 yıldır görev yapan Reyhan Şimşek de mesleğini severek yaptığını belirtti.
Şimşek, en zor ve en heyecanlı anında bir kadının yanında olmanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.
Her doğumun ardından kendisine özgüveninin arttığını dile getiren Şimşek, "Her doğum kendine özel, her doğumun kendine özgü anıları var. Ebelik çok özel." dedi.
Merve Bahçivan da mesleğini 10 yıldır severek yaptığını, her doğumda mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti.
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