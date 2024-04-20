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        Kırklareli'nde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 14:00 Güncelleme: 20.04.2024 - 14:00
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        Kırklareli'nde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Mustafa K. idaresindeki 59 AHC 108 plakalı tır, Lüleburgaz-Babaeski kara yolunun Otel mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, İbrahim E. yönetimindeki 39 LV 068 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralı sürücüler, ambulans ile Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması sonrası yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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