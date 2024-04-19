Kırklareli'nde evine gittiği kadını bıçakla öldüren sanığın yargılanması sürdü

Kırklareli'nde evine gittiği kadını bıçakla öldürdükten sonra suçunu itiraf eden sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Selvi G'yi öldürdüğünü itiraf eden ve "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Murat B. ile maktulün eşi müşteki M.G. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma, gelen belgelerin okunmasıyla devam etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanık Murat B'nin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık Murat B, savunmasında, pişman olduğunu belirtti. Maktul Selvi G'nin kendisine hakaretlerde bulunması üzerine olayın yaşandığını iddia eden Murat B, "Böyle olsun istemezdim. Bir anda gözüm döndü ve bu durum yaşandı." diye savunma yaptı.

Sanık avukatı savunma için ek süre talebinde bulundu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Olay

Kırklareli Cumhuriyet Mahallesi'nde 21 Eylül 2023'te Selvi G. ile evine gelen Murat B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat B, Selvi G'yi bıçakla yaralayıp kaçmıştı.