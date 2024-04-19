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        Kırklareli'nde karayolu üzerindeki kaplumbağalar doğal yaşam alanına bırakıldı

        Kırklareli'nde jandarma ekipleri karayolu üzerindeki kaplumbağaları doğal yaşam alanına bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 10:20 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:20
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        Kırklareli'nde karayolu üzerindeki kaplumbağalar doğal yaşam alanına bırakıldı
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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri karayolu üzerindeki kaplumbağaları doğal yaşam alanına bıraktı.

        İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleri, Kavaklı beldesi yakınlarında devriye faaliyetlerini sürdürürken karayolunda 2 kaplumbağa olduğunu fark etti.

        Ekipler kaplumbağaları yol üzerinden alarak doğal yaşam alanlarına bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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