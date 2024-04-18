Kırklareli Valisi Ekici OSB'de incelemede bulundu

Kentteki OSB'lerin hızla geliştiğini ifade eden Ekici, tüm yatırımcıları bölgeye davet etti.

Ardından bir ambalaj fabrikasını ziyaret eden Ekici, kentin Avrupa'ya açılan sınır kapılarına yakınlığı nedeniyle yatırımcıların ilgisini çektiğini söyledi.

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