Kırklareli'nde dere yatağına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

İtfaiye ekibinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Sıla D. (25) Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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