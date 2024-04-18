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        Kırklareli'nde dere yatağına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 08:25 Güncelleme: 18.04.2024 - 08:25
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        Kırklareli'nde dere yatağına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nde hafif ticari aracın dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Egemen K. (25) idaresindeki 59 AEK 317 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

        Diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekibinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Sıla D. (25) Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Araç iş makinesi yardımıyla bölgeden alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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