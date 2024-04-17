Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Ekici, 1981 yılında İstanbul'da teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit olan şehit polis memuru Hasan İbrik ile 1988 yılında Siirt'te şehit olan piyade onbaşı Aydın Seyran'ın ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Ailelerin isteklerini dinleyen Ekici, şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu belirtti.

Her fırsatta ziyaretlerde bulunduğunu bildiren Ekici, devletin her zaman şehit ailesi ve gazilerin yanında olduğunu ifade etti.