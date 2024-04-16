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        Kalp sağlığı için tuz tüketilmemesi önerisi

        Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Kurtar Mansıroğlu, kalp sağlığını korumak için tuz kullanımının azaltılması, sigara ve alkolün bırakılması ve düzenli fiziksel aktivitenin önemini vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:13 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:13
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        Kalp sağlığı için tuz tüketilmemesi önerisi
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        Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Kurtar Mansıroğlu, kalp sağlığını korumak için tuz kullanımının azaltılması, sigara ve alkolün bırakılması ve düzenli fiziksel aktivitenin önemini vurguladı.

        Mansıroğlu, AA muhabirine dünyada kalp hastalıklarından ölümlerin ilk sırada olduğunu söyledi.

        Kalp hastalıklarının çok küçük yaşlarda başladığını ifade eden Mansıroğlu, kalp hastalıklarında erken teşhisin önemli olduğunu ifade etti.

        Aşırı kilo, yetersiz fiziksel aktivite, tansiyon, diyabet ile sigara ve alkol kullanımının kalp hastalığını tetiklediğini bildiren Mansıroğlu, "Değiştirilemez risk faktörlerinde erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaşından sonrası kalp hastalıkları açısından biraz daha riskli döneme girmiş bulunuyor." dedi.

        Aile öyküsünün de önemli olduğunu dile getiren Mansıroğlu, kalbi en çok sigaranın yorduğuna işaret etti.

        Mansıroğlu, kalp sağlığı için kesinlikle sigara kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

        - "Kalp sağlığı için günlük 5 gramdan fazla tuz tüketilmemeli"

        Mansıroğlu, kalp sağlığının korunması için tuz kullanımından uzak durulması gerektiğini vurguladı.

        Türkiye'de yapılan araştırmalarda tuz kullanımının günlük 15 ile 18 gram arasında olduğuna dikkat çeken Mansıroğlu, tuz kullanımında kalp sağlığını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

        Yemeklerde sıfır tuz kullanılmasını öneren Mansıroğlu, "Kalp sağlığı için günlük 5 gramdan fazla tuz tüketilmemeli. Tuzda sodyumdan kaynaklı su tutma özelliği olduğunu için tansiyona meyil yaratan bir durum. Buda sadece kalp hastalığı için değil tüm hastalıkları tetikleyebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        - Fiziksel aktivite önerisi

        Mansıroğlu, sağlıklı bir kalp için fiziksel aktiviteye özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

        Özellikle Kovid-19 salgını sürecinden sonra hareketsiz yaşamın gün yüzüne çıktığını vurgulayan Mansıroğlu, şöyle devam etti:

        "Fiziksek aktivite denilince hemen spor merkezi olarak düşünmeyelim. Hızlı yürümek, bisiklet sürmek, yüzme gibi sporlar bizim tercihimiz. Bir yere araçla gitmek yerine yürüyelim. Haftada 5 gün en az 45 dakika spor yapmalıyız. Sağlıklı bir kalple yaşamak istiyorsan kilona, fiziksel aktivitene, diyetine dikkat edip, sigara ve alkolden uzak durmalısınız. "

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