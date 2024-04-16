Kırklareli'nde papatyalar doğayı renklendirdi

Trakya'nın bereketli topraklarının yeşillenmesiyle güzel görüntüler oluştuğunu ifade eden Şen, kentin deniz, tarih ve agro turizmiyle de öne çıktığını kaydetti.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, kentin agro turizm açısından zengin olduğunu söyledi.

Profesyonel fotoğrafçılar, güzel doğa manzaraları yakalamak için Istranca Dağları eteklerini tercih ediyor, fotoğrafseverler de bölgeyi doğal stüdyo olarak kullanıyor.

Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde tarlalar, ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

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