Kırklareli'de köpek dövüştüren 34 kişiye 214 bin lira ceza
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinin Turgutbey köyünde köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 34 kişiye 214 bin 302 lira para ceza kesildi.
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinin Turgutbey köyünde köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 34 kişiye 214 bin 302 lira para ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na Lüleburgaz'ın Turgutbey köyünde köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri hareket geçti. Havadan dronla köpek dövüştürülen bölgeyi tespit eden jandarma, düzenlediği operasyonda organizatörün de aralarında bulunduğu 5'i köpek sahibi 34 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'Kumar oynanması için imkan sağlamak' ve 'Hayvan Hakları Kanunu'na muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı ayrıca 214 bin 302 lira ceza uygulandı. Dövüştürülen 5 köpek, koruma altına alınarak hayvan barınağına teslim edildi. Şüphelilere ait 10 araca da el konuldu.
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