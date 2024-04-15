Trakya'da Turizm Haftası kutlamaları başladı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk anıta çelenk sundu.

Soytürk, burada yaptığı konuşmada, Edirne'nin turizmde yıldızının her geçen gün parladığını belirtti.

Kente ciddi anlamda turist akını olduğunu, kalite ve verimliliğin arttırılması için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Soytürk, "Edirne'nin büyüyen turizm pastasından aldığı payı arttırmak, gelen ziyaretçilere farklı ve sürdürülebilir bir destinasyon sunmak için paydaşlarımızla Edirne İl Turizm Master Planını hazırladık. Yol haritamızı belirledik. Plan Edirne turizmini 2030 yılına kadar kalite ve verimlilik açısından ileri götürmeyi amaçlayan bir yol haritasıdır." dedi.

Soytürk, Edirne'nin bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını, bu medeniyetlerin ortaya koyduğu kültürel değerleri de dünden bugüne aktarmayı bildiğini vurguladı. - Kırklareli Kırklareli'nde de Turizm Haftası dolayısıyla Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Şen, Kovid-19 salgını ve savaşlara rağmen Türkiye'de turizm endüstrisinin her yıl hızlı bir büyüme gösterdiğini belirtti.

Özellikle salgın sonrasında turizm hareketliliğinin değişerek turizm yaklaşımının yeniden şekillendiğini ifade eden Şen, Kırklareli'nin turizm sektörünü de bu doğrultuda şekillendirmeye çalıştıklarını söyledi. Kırklareli'nde var olan kültür envanterini canlandırmaya ve kent turizmine kazandırmaya çalıştıklarını dile getiren Şen, "Ortak sevdamız Kırklareli'mizin Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ortaya koyduğu stratejik hedefler, yetişmiş ve niteliği yüksek insan gücümüz ve paydaşlarımızın katkılarıyla marka turizm şehri hedefine kısa zamanda ulaşacağına yürekten inanıyoruz. Bu cennet vatanı her bakımdan muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartmak için akılcı ve sürdürülebilir projeler üreterek sonuç odaklı bir çalışma prensibi ile hareket ediyoruz." diye konuştu.

- Tekirdağ Tekirdağ'da gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelen sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın turizmin tüm güzelliklerini içinde barındıran bir il olduğunu söyledi. Tekirdağ'ın eko, agro, doğa, deniz, tarih, kamp ve karavan turizmlerinin yapılabildiği önemli bir şehir olduğunu anlatan Hacıoğlu, "Turizm bizim için çok önemli. Türkiye ihracatının yüzde 15'ini tek başına turizm karşılayabiliyor. Bacasız bir sanayi." dedi.