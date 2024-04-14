Kırklareli'nde cadde ve sokaklarda temizlik yapıldı
Kırklareli Belediyesince cadde ve sokaklarda temizlik yapıldı.
Kırklareli Belediyesince cadde ve sokaklarda temizlik yapıldı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklar ile kaldırımları yıkadı.
Belediyeden yapılan açıklamada, temizlik çalışmalarının ekiplerce titizlikle yürütüldüğü belirtildi.
Kentte ana arterler başta olmak üzere vatandaşların en yoğun kullandığı caddeler ile sokakların deterjanlı su ile temizlendiği ifade edilen açıklamada, hava sıcaklığındaki artışla birlikte kötü koku ve hastalıkları önlemek amacıyla çöp konteynerlerinin de yıkandığı kaydedildi.
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