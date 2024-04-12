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        Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları sürüyor

        Kırklareli'nde, barajda kaçak avlanan kişiye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 11:22 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:22
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        Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Kırklareli'nde, barajda kaçak avlanan kişiye cezai işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinin Tatar köyünde barajda kaçak balık avlanıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu avlanan kişiyi yakaladı.

        Kaçak avlanan kişiye cezai işlem uygulandı, canlı ele geçirilen 30 balık suya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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