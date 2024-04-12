Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları sürüyor
Kırklareli'nde, barajda kaçak avlanan kişiye cezai işlem uygulandı.
Kırklareli'nde, barajda kaçak avlanan kişiye cezai işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinin Tatar köyünde barajda kaçak balık avlanıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu avlanan kişiyi yakaladı.
Kaçak avlanan kişiye cezai işlem uygulandı, canlı ele geçirilen 30 balık suya bırakıldı.
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