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        Kırklareli'nde 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 10:03 Güncelleme: 13.04.2024 - 10:03
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        Kırklareli'nde 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmada hırsızlık, tehdit, dolandırıcılık ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.B'yi yakaladı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen H.B, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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