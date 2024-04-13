Kırklareli'nde 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Ekipler, yaptıkları çalışmada hırsızlık, tehdit, dolandırıcılık ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.B'yi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

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