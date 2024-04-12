Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çerçevesinde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Kofçaz ilçesinde yaptıkları denetimde 16 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bu kişiler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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