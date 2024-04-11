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        AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı bayramlaştı

        AK Parti Kırklareli İl Başkanlığınca bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 13:50 Güncelleme: 11.04.2024 - 13:50
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        AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı bayramlaştı
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        AK Parti Kırklareli İl Başkanlığınca bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Bir çay bahçesinde düzenlenen törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Merkez İlçe Başkanı Bahadır Kovankaya, Kadın Kolları Başkanı Canan Genim, Gençlik Kolları Başkanı Enes Gün ile partililer katıldı.

        Sarıçam, burada yaptığı konuşmada bayramların küskünlüklerin sona ermesi, dostluk ve paylaşma duygularının öne plana çıktığı önemli günler olduğunu söyledi.

        Tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Sarıçam, seçimlerde kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

        Kırklareli'nin artık hak ettiği hizmetlere kavuşacağını dile getiren Sarıçam, Derya Bulut ile kentin şahlanacağına inandığını sözlerine ekledi.

        Programda, Bulut ile Dağtaş da konuşma yaptı.

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