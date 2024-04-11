Kırklareli Valisi Ekici, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçik'in bayramını tebrik etti
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye-Bulgaristan sınırında nöbet tutan askerleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye-Bulgaristan sınırında nöbet tutan askerleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Vali Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile sınırdaki Dereköy Hudut Karakoluna ziyarette bulundu.
Ekici, selamlaşmanın ardından Mehmetçik'le sohbet etti.
Görevi başındaki askerlerin bayramını tebrik eden Ekici, vatanın güvenliğini sağlayan askerlere başarı diledi.
Ekirci, Türk milletinin huzur ve güven içerisinde bayram geçirmesi için Mehmetçik'in sevdiklerinden uzakta fedakarca görev yaptığını, sorumluğunun bilinciyle hareket ettiğini kaydetti.
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