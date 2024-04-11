Kırklareli Valisi Ekici, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçik'in bayramını tebrik etti

Ekirci, Türk milletinin huzur ve güven içerisinde bayram geçirmesi için Mehmetçik'in sevdiklerinden uzakta fedakarca görev yaptığını, sorumluğunun bilinciyle hareket ettiğini kaydetti.

Vali Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile sınırdaki Dereköy Hudut Karakoluna ziyarette bulundu.

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