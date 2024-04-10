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        Tarımda yer altı sularının kullanılmasına kısıtlama getirilmesi önerisi

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde hidrolik ve su kaynakları alanında çalışma yürüten Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Utku Yılmaz, tarımsal üretimde sıkça başvurulan yer altı sulamanın kuraklığı artıracağı gerekçesiyle kısıtlama getirilmesi önerisinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 13:37 Güncelleme: 10.04.2024 - 13:37
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        Tarımda yer altı sularının kullanılmasına kısıtlama getirilmesi önerisi
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde hidrolik ve su kaynakları alanında çalışma yürüten Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Utku Yılmaz, tarımsal üretimde sıkça başvurulan yer altı sulamanın kuraklığı artıracağı gerekçesiyle kısıtlama getirilmesi önerisinde bulundu.

        Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, AA muhabirine, kullanılabilir su miktarının büyük çoğunluğunun yer altında bulunduğunu söyledi.

        Tarım alanlarında yer altı suları kullanımının arttığını ifade eden Yılmaz, özellikle bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

        Yer altı sularının kullanımına kısıtlama getirilmesi önerisinde bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Dünya yüzeyinin yüzde 70'i su ile kaplı ve bunun büyük çoğunluğunu da okyanuslar oluşturuyor. Ancak bu miktarın sadece yüzde 1'i ulaşılabilir olan tatlı su miktarıdır. Ulaşılabilir yüzde 1'lik suyun büyük çoğunluğu yer altında bulunmaktadır.

        Tarım bölgelerinde zamanla yer altından su çekimlerinin arttığı gözlemlenmiştir. Yer altından çekilen suyun miktarı arttıkça kuraklık başlangıcı ve kuraklıkla karşılaşabilme olasılığımız da artmaktadır. Bu nedenle yer altı suları çekimlerine sınırlamalar getirilmelidir."

        Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın raporuna göre dünyadaki toplam su miktarının 1,4 milyar kilometre küp olduğunu aktaran Yılmaz, bu suyun sadece yüzde 2 buçuğunun tatlı su olduğunun altını çizdi.

        - "Vahşi sulamadan vazgeçilmeli"

        Su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğini belirten Yılmaz, bazı tarım alanlarında halen vahşi sulama yapıldığına değindi.

        Su israfına dikkati çeken Yılmaz, "Damlama sulamaya önem verilmelidir. Su israfını önlemek için damlama sulama sitemi, basınçlı su sistemleri yaygınlaştırılmalıdır. Vahşi sulama yapılmamalıdır." dedi.

        Yılmaz, damlama sulama sistemleri ile su tasarrufunun ciddi anlamda önlendiğini kaydetti.

        - "Yer altı suları aşırı tüketiliyor"

        Kırklareli Doğa ve Koruma Derneği Başkanı Göksal Çidem de son yıllarda yer altı sularının aşırı şekilde tüketildiğini, su kaynaklarının hızla azaldığını dile getirdi.

        Namık Kemal Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakültesinin yaptığı çalışmaya göre bölgedeki yer altı sularının yüzde 85'inin tükendiğine işaret eden Çidem, "Şu anda Trakya'da yer altı suları oldukça azaldı. Trakya'da artık obruklar oluşmaya başladı. Yer altı suları hem tarımsal sulamada hem de plansız sanayileşmede aşırı tüketiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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