Tarımda yer altı sularının kullanılmasına kısıtlama getirilmesi önerisi

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde hidrolik ve su kaynakları alanında çalışma yürüten Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Utku Yılmaz, tarımsal üretimde sıkça başvurulan yer altı sulamanın kuraklığı artıracağı gerekçesiyle kısıtlama getirilmesi önerisinde bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, AA muhabirine, kullanılabilir su miktarının büyük çoğunluğunun yer altında bulunduğunu söyledi.

Tarım alanlarında yer altı suları kullanımının arttığını ifade eden Yılmaz, özellikle bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Yer altı sularının kullanımına kısıtlama getirilmesi önerisinde bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dünya yüzeyinin yüzde 70'i su ile kaplı ve bunun büyük çoğunluğunu da okyanuslar oluşturuyor. Ancak bu miktarın sadece yüzde 1'i ulaşılabilir olan tatlı su miktarıdır. Ulaşılabilir yüzde 1'lik suyun büyük çoğunluğu yer altında bulunmaktadır.

Tarım bölgelerinde zamanla yer altından su çekimlerinin arttığı gözlemlenmiştir. Yer altından çekilen suyun miktarı arttıkça kuraklık başlangıcı ve kuraklıkla karşılaşabilme olasılığımız da artmaktadır. Bu nedenle yer altı suları çekimlerine sınırlamalar getirilmelidir."