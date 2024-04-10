Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Efe Çakmak'ın müzik dinletisi ile sona erdi.

Tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Ekici, bayramlarda yaşlıların, ihtiyaç sahiplerinin, engellilerin ziyaret edilmesi gerektiğini kaydetti.

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