Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Emniyet Müdürü Çamuroğlu'nu ziyaret etti

Türk Polis Teşkilatının 179 yıllık köklü geçmişiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Bulut, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görevi başında olan emniyet personeline başarı dileğinde bulundu.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'nu ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.