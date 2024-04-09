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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Emniyet Müdürü Çamuroğlu'nu ziyaret etti

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:52 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:52
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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Emniyet Müdürü Çamuroğlu'nu ziyaret etti
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'nu ziyaret etti.

        Bulut, konuşmasında Emniyet Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Türk Polis Teşkilatının 179 yıllık köklü geçmişiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Bulut, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görevi başında olan emniyet personeline başarı dileğinde bulundu.

        Çamuroğlu'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Ziyarette Belediye Meclis üyeleri Kürşat Yamaner, Murat Tek ve Burak Süzülmüş'te bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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