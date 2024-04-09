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        Kırklareli'nde otomobille jandarmadan kaçarken kaza yapan 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde jandarmadan kaçarken otomobille bir evin bahçe duvarına çarpan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 09:16 Güncelleme: 09.04.2024 - 09:16
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        Kırklareli'nde otomobille jandarmadan kaçarken kaza yapan 3 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde jandarmadan kaçarken otomobille bir evin bahçe duvarına çarpan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine Vize ilçesinde bir otomobili takibe aldı.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, Kale Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.

        Otomobilden inerek kaçan 3 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla sürücü gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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