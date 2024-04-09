Kırklareli'nde otomobille jandarmadan kaçarken kaza yapan 3 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde jandarmadan kaçarken otomobille bir evin bahçe duvarına çarpan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde jandarmadan kaçarken otomobille bir evin bahçe duvarına çarpan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine Vize ilçesinde bir otomobili takibe aldı.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, Kale Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.
Otomobilden inerek kaçan 3 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla sürücü gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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